Encontro de Folguedos será realizado dias 5 e 6 de julho em Pedro II

Tradição cultural e muita animação.Esses serão os temperos de mais um Encontro de Folguedos de Pedro II. Este ano, o evento vai acontecer nos dias 5 e 6 de julho, na Praça Manoel Nogueira Lima (Bonelle). O Encontro de Folguedos é uma realização da Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Na quinta-feira (5), o evento vai contar com apresentações de quadrilhas das escolas municipais e rodas de brincadeiras infantis. Já na sexta-feira (6), acontece a competição de quadrilhas e grupos de danças, com premiação de R$ 3,5 mil a ser dividida entre as três primeiras juninas (quadrilhas) colocadas, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a primeira colocada, R$ 1.000,00 para a segunda e R$ 500,00 (quinhentos) para a terceira.

Para a secretaria municipal de Cultura de Pedro II, Sandra Maria Mendes Brandão, o evento fortalece as tradições no município. “Durante esta época do ano todo o Nordeste realiza ações voltadas para a cultura junina, com muita dança, animação e comidas típicas e em Pedro II não poderia ser diferente. Temos uma história de valorização cultural e o Encontro de Folguedos vem para fortalecer ainda mais essa cultura”, diz.

O prefeito Alvimar Martins destaca que a competição de quadrilhas e grupos de dança incentivam a participação do público. “Este ano trouxemos essa novidade, que é a competição entre grupos de quadrilhas juninas e danças populares, em que vamos dar uma premiação de R$ 3,5 mil para os primeiros colocados. Essa é uma forma de incentivar a participação mais ativa do povo nos eventos, além de valorizar a cultura da nossa cidade e região”, afirma.





















Fonte: SEMCOM

Eudes Martins