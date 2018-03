Empossada a nova diretoria da Comunidade Kolping Centro Pedro II

Foi realizada na noite de sábado (17/03) em Pedro II, a festa de posse da nova diretoria da Comunidade Kolping Centro Pedro II, o evento aconteceu no Minervina Shopping Center no espaço de festas do Restaurante Boomerang-mix.

O evento foi bastante prestigiado, por lá estiveram diversos membros sócios das comunidades Kolping Piauí Pedro II, empresários, representantes de instituições, Banco Rede Opala, imprensa, vereador Marcelo Coleta representando a Câmara Municipal, convidados especiais entre outros.

A nova diretoria ficou assim composta:

Presidente - Maria Claudina;

Vice-Presidente: José dos Santos;

1ª Secretária: Maria Bianca Pereira;

2ª Secretária: Iracema Rodrigues de Sena;

1º Tesoureiro: Ulisses Leôncio;

2º Tesoureiro: Elzirene Maria do Nascimento;

Diretor da Juventude: Francisco Ramison;

Vice-diretor: Mônica Pereira;

Assistente Religioso: Raimundo Alves de Amorim;

Vice-assistente: Maria Rosânia Paz;

Diretor de Comunicação: José Bezerra.

Conselho Fiscal: Francisco Evangelista Barbosa, Maria Soares Borges e Carla Regina Monteiro.

Suplentes: Bernardo Borges e Maria da Conceição Marques.













Eudes Martins