Empate marca jogo de abertura do Ruralzão em Pedro II

Teve início na tarde de sábado (19) o Campeonato Rural de Futebol Masculino de Pedro II, o Ruralzão 2018, com partida disputada entre as equipes Serra dos Matões e Cantinho, um grande público compareceu a Arena Serjão para acompanhar o espetáculo que terminou sem gols, empatado em 0 a 0.

As duas equipes já conseguiram levantar o troféu de campeão do campeonato Rural, ainda nos anos 90. A primeira edição do Ruralzão foi realizada em 1993. O Cantinho, de volta a competição, está sendo comandado pelo experiente atleta Ribamar Galvão e o mesmo tinha convicção que seu time teria um jogo difícil, já que a formação do elenco é muito recente.

A Serra dos Matões tem um elenco formado já há alguns anos, praticamente repete o mesmo time que disputou a competição no ano de 2017, é um grupo que tem o comando do experiente zagueiro Denis. Nesta edição, o time da Serra dos Matões, conta com o reforço de dois atletas que atuam pelo time do Santa Fé e com o retorno do atacante Wallan.

Durante o jogo os atletas não conseguiram balançar as redes, mas o confronto foi de oportunidades de gols para as duas equipes. O placar terminou como começou: Serra dos Matões 0 X 0 Cantinho, resultado bastante comemorado pelo time do Cantinho, já que o mando de campo neste confronto, era do time da Serra dos Matões.

O Campeonato Rural de Futebol Masculino de Pedro II, o Ruralzão 2018, é uma realização da Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria municipal de Desporto, com apoio do deputado estadual, Wilson Brandão, que destinou emenda parlamentar para realização da competição.

















Com informações da SEMCOM

Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins