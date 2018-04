Em Pedro II teve início o festejo de São José Operário

“Cristãos leigos e leigas, na igreja e na sociedade “Sal da terra e luz do mundo” (Mt 5, 13-14). Começou neste sábado, 21 de abril e segue até o dia 01 de maio em Pedro II, o festejo de São José Operário. A programação começou nas primeiras horas deste sábado com alvorada, seguida de movimentação pelos fiéis por todo o dia na residência da família Galeano, como de costume, foi servido um delicioso cafezinho e chá.

Já por volta das 17h, muitas pessoas se concentravam nas ruas próximas ao Colégio Solon Brandão na expectativa do início da procissão de abertura do festejo do padroeiro São José. Neste ano a procissão teve um percurso mais longo, seguiu por algumas ruas de diversos bairros da grande Vila, com chegada a Avenida José Lourenço Mourão até a igreja Matriz de São José. Em seguida aconteceu o levante do mastro com a bandeira, simbolizando que a Paróquia São José Operário celebra seu padroeiro.

Após a chegada a Praça da Matriz, a celebração continuou e foi presidida pelo administrador paroquial da Paróquia de São José, padre Sandro Lima e pelo Diácono Hilderlan Oliveira da Paróquia de São Gonçalo da cidade de Batalha, o mesmo trouxe uma caravana da Paróquia de São Gonçalo para prestigiarem a abertura do Festejo de São José.

Durante a homília o pedrossegundense e Diácono Hilderlan Oliveira, além de uma bela reflexão, destacou alguns questionamentos que Jesus traz para nós. “A pureza das palavras de Jesus para nós. Para nós que nos dizemos cristãos, para nós que nos dizemos católicos, para nós que dizemos que temos fé, Jesus ouve de nós isso, a palavra é dura e nós não pudemos escutá-la. Muitos se encontraram com Jesus, nem todos tiveram encontro pessoal com ele naquela época e hoje não é diferente, de trinta e oito mil habitantes que nossa cidade tem, menos de dois mil estão presentes nesta praça, eu acredito que sempre tem algo errado na nossa fé, na nossa crença, na nossa forma de dizer que acreditamos em Deus, na forma que expressamos a nossa fé”, refletiu Hilderlan Oliveira.

No encerramento da celebração, o padre Sandro Lima e o arquiteto Júlio Medeiros, apresentaram o novo projeto de como ficará a Igreja de São José Operário após reforma, o momento de foi de aplausos por todos os presentes.













Eudes Martins