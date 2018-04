Em Pedro II SMS realiza atividades educativas e mutirões contra o Aedes

A Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vem realizando, ao longo dos meses de março e abril, diversas atividades educativas e mutirões para o atendimento da população usuária dos serviços de saúde do município pela Estratégia Saúde da Família - ESF.

Nesta segunda-feira (9), teve início a mobilização de controle ao mosquito Aedes aegypti, com ações realizadas nas escolas do município, por meio de uma parceria entre as secretarias municipais de Saúde e Educação. “Por meio do Programa Saúde na Escola estamos realizando palestras e ações nos postos de Estratégia Saúde da Família do município. Essas atividades, voltadas para os estudantes, professores e servidores da educação, levam várias informações sobre saúde, a fim de que eles se tornem também multiplicadores dessas informações junto às suas famílias, vizinhança e amigos, promovendo a prevenção e o controle de doenças”, explica o prefeito de Pedro II, Alvimar Martins.

De acordo com a secretária municipal de Saúde de Pedro II, Tatiana Galvão, também estão sendo realizadas ações educativas nos postos de ESF. “Além da reunião do Programa Saúde na Escola, que foi iniciado com a equipe do posto ESF Cristo Rei, promovendo a intersetorialidade entre profissionais de Educação e Saúde, realizamos diversas outras atividades, como uma ação educativa sobre a Tuberculose no posto ESF Centro de Saúde; o Mutirão do Pé Diabético no posto ESF São Francisco; teste de Snellen (exame de vista) no anexo Monsenhor Lotario Weber, promovido pela ESF São Francisco; mutirão da Dengue com os agentes de Controle de Endemias, realizado no posto ESF Boa Esperança”, conta a secretária.





















Fonte e Fotos: SEMCOM

Eudes Martins