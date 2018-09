Em Pedro II SEMED realiza a pré-escolha do Livro Didático

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Pedro II está realizando durante toda esta semana, a pré-escolha do livro didático para o triênio 2019/2021, das escolas da rede municipal de ensino pelo PNLD (Plano Nacional do Livro Didático), a socialização para a escolha do livro acontece em cada escola do município, onde os diretores e professores analisam as coleções de livros didáticos e escolhem as obras que serão utilizadas pelos estudantes em sua escola durante o próximo triênio.

Na oportunidade, os professores estão traçando uma análise minuciosa da qualidade dos livros das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Histórias, Geografia e Arte, que serão trabalhadas durante os anos 2019, 2020 e 2021 com professores e alunos da rede municipal de ensino de Pedro II, os mesmos trabalham ainda as disciplinas de Educação Física e Educação Infantil que servirá como manual e fonte de pesquisa para os professores.

A culminância desse trabalho acontece na próxima semana, onde haverá a escolha oficial dos livros para o triênio (PNLD 2019-2021), aonde os docentes chegarão a um consenso final sobre quais coleções serão adotadas para os próximos anos.

De acordo com Kelcylene de Oliveira, secretária de Educação, a escolha do livro didático atende ao projeto político pedagógico da escola. “É uma tarefa para a equipe escolar, principalmente para os professores que analisam de forma necessária os livros a serem utilizados no próximo triênio, adequando ao projeto político pedagógico da escola, ou seja, a realidade sociocultural de cada escola do município”, disse.

























Fonte: SEMCOM

Eudes Martins