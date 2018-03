Em Pedro II Rádio Matões FM recebe Moção de Congratulação

A Rádio Matões FM celebra no próximo dia 08 de março, 22 anos de história, lutas e conquistas. A emissora foi inaugurada no dia 08 de março de 1996 e no ano de 2005, recebeu a sua primeira homologação autorizada pelo Ministério das Comunicações. A emissora é mantida pela Associação Comunitária de Radiodifusão de Pedro II – ACORP e é uma das rádios comunitárias mais renomadas do Estado do Piauí e do Brasil.

Na Sessão Ordinária desta segunda-feira (05/03) na Câmara Municipal de Vereadores, foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes, uma Moção de Congratulação para a Rádio Matões FM, a moção é de autoria do vereador Carlos José, o Carlinhos, pelos 22 anos de história da emissora que é uma conquista do Movimento Social no município de Pedro II.

O aniversário da rádio é comemorado no dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher. O vereador Carlos José, destacou durante entrevista, que a homenagem à emissora se faz necessário, “por se tratar de uma rádio que presta um relevante serviço, um trabalho imensurável aos pedrossegundenses e é uma emissora que não faz distinção partidária a quem quer que seja”, comentou Carlinhos.

Além do vereador autor da homenagem concedida a Matões FM, vereador Carlinhos, outros vereadores se juntaram a Moção de Congratulação para a rádio. Assim como o vereador Carlinhos, os vereadores Marcelo Coleta, Everton Filho, Chico Osmar, Evandro Nogueira, Samuel Silva e a vereadora Lurdinha Alves, em suas falas, parabenizaram a emissora pelos serviços prestados a comunidade pedrossegundense.

















Fotos: Eudes Martins e Neto Santos

Eudes Martins