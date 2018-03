Em Pedro II professores participam do 2º encontro do PNAIC

A Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Educação, reuniu, neste sábado (17), os coordenadores e professores das escolas da Rede Municipal de Ensino de Pedro II para participar do segundo Encontro de Formação Continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).

O objetivo do encontro é aproximar experiências e práticas bem-sucedidas em nível municipal, tendo como base o resultado das intervenções propostas pelo programa junto aos diretores, coordenadores pedagógicos e professores de escolas tanto da zona urbana quanto da zona rural do município.

Os profissionais discutiram estratégias educativas para o público infantil do multisseriado, assim como o público-alvo do 1º, 2º e 3º anos das séries iniciais do Ensino Básico.

De acordo com a professora Gardênia Barroso, coordenadora local do PNAIC, as atividades desse segundo encontro fazem parte da continuação de um planejamento curricular voltado para os professores das séries de alfabetização e iniciais do ciclo básico de ensino. “O Pacto pela Alfabetização, em se tratando de um compromisso que assumimos com essas crianças, exige que seja feito um planejamento à altura do que queremos desenvolver no município e que esteja dentro da proposta. Fazemos tudo com base no que é mais adequado para o sucesso do programa e desenvolvimento infantil e, para isso, estamos realizando o segundo encontro com estes profissionais”, diz a professora Gardênia Barroso.

















Fonte: SEMCOM

Fotos: Eudes martins

Eudes Martins