Em Pedro II Escola Monsenhor Lotário ganha mais duas salas de aulas

O prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, autorizou a execução da ordem de serviço para a construção de mais duas salas de aulas na Escola Municipal Monsenhor Lotário Weber. A iniciativa integra o plano de investimento em melhorias do ensino no município, que inclui pagamento do piso salarial dos professores e ampliação e reestruturação das escolas municipais, oferecendo mais conforto e qualidade no ensino.

A Escola Municipal Monsenhor Lotário Weber fica localizada no bairro Vila Kolping em Pedro II e atualmente passa por reforma. O prédio receberá duas novas salas de aula, com o intuito de contemplar um maior número de alunos naquela unidade de ensino.

Aproximadamente 900 alunos estão matriculados nos turnos manhã, tarde e noite. A instituição possui nove salas de aulas e, em breve, passará a atender com 11. A previsão de conclusão e entrega das novas salas é para o dia 10 de fevereiro. O prédio também receberá pintura interna e externa, banheiros reformados, equipamentos novos e as salas de aulas receberão forro de PVC.

Segundo a secretária de municipal de Educação, Amélia Santos, nos próximos meses, outras escolas passarão por reformas e construção de muro. “As reformas, forros nas salas, construções dos muros e de novas salas de aula nos colégios são um grande passo para oferecer uma infraestrutura de qualidade aos profissionais da educação e aos alunos, visando estimular a aprendizagem e possibilitando o bom desempenho no trabalho em geral”, finaliza a secretária.

















Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins