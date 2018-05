Em Pedro II anexo da Creche Vovó Inácia presta homenagem às mães

O anexo da Creche Vovó Inácia em Pedro II realizou na tarde e noite desta quinta-feira (17), uma linda e glamorosa festa para as mães dos alunos que estudam naquela instituição. A direção, professores e alunos da creche que é mantida pela Prefeitura de Pedro II, surpreenderam as mães com inesquecíveis homenagens e entrega de presentes.

Foram momentos de muitas emoções, além de belas mensagens dedicadas às homenageadas, as mães também participaram de concursos de danças, cantos e desfiles. As mensagens deixadas gravadas em vídeos pelos pequenos para as suas mães, foi um dos momentos marcantes da festa, muitas delas não seguraram as lágrimas.

A escola mantém anualmente esta homenagem para as mães, ao final as homenageadas participaram de um jantar servido para todos os convidados. Vale destacar que os artistas Ribamar Galvão e Zé Filho, ficaram responsáveis pela animação do evento.

















Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins