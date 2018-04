Em amistoso seleção sub-21 de Pedro II perde para Brasileira

A seleção sub-21 de Pedro II foi derrotada, na última terça-feira (17), pelo time da cidade de Brasileira, por 4 a 3, em amistoso preparatório para a Primeira Copa Integração Norte Sub-21. O confronto foi bastante disputado: após ter marcado 2 a 0, a seleção de Pedro II relaxou e levou a virada, conseguindo apenas diminuir o placar.

O amistoso aconteceu na cidade de Brasileira, no Estádio Jacozão, sendo um jogo preparatório para a Copa Integração Sub-21 para ambas as equipes. A estreia da seleção pedrossegundense acontece no próximo domingo (22), na cidade de Domingos Mourão, contra o time local.

De acordo com o treinador Cleyton Souza, a seleção fez uma boa apresentação, mas alguns fatores contribuíram para a derrota. “Fomos bastante desfalcados, mas os nossos atletas começaram bem a partida. Fizemos 2 a 0 e depois cedemos o empate e a virada. Este foi o primeiro teste e fora de casa, jogamos no estádio daquela cidade, um campo bom, o que fez muita diferença. Nosso time é competitivo e se estivéssemos completos, com certeza o resultado seria outro”, comenta o treinador.





















Fonte: SEMCOM





Eudes Martins