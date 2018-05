EJA da Escola Monsenhor Lotário realiza festa para as mães

A Escola Monsenhor Lotário proporcionou um momento de muita emoção, alegria e descontração, para as mães de alunos e mães estudantes da turma do EJA (Educação de Jovens e Adultos) turno da noite. As homenageadas se confraternizaram e ainda contaram com o apoio dos profissionais da escola.

Após as boas vindas e durante toda a festa, as mães receberam lindas homenagens através de mensagens, declarações dos alunos e muita música. Esse belíssimo evento aconteceu em grande estilo, no pátio da própria escola e na ocasião, as mamães receberam todas as atenções necessárias, vale ressaltar que todo o evento foi regado de grandes emoções. A festa das mães também foi coroada com desfiles, sorteio de brindes e na ocasião, ainda foi servido um jantar.

Até o final do mês de maio, as escolas municipais continuam realizando festas em homenagem as mães, de acordo com a secretária de Educação, Kelcylene Oliveira, todas as escolas terão este momento com as mães. "É uma marca registrada das escolas municipais, a festa para as mães, elas merecem todas as homenagens possíveis, pois a mãe é a pessoa mais importante da nossa vida e até o final do mês de maio, todas as escolas do município estarão realizando estas homenagens paras as mães dos alunos", disse a secretária.

















Fotos. W. Rodrigues

Eudes Martins