Educação de Pedro II promove Projeto Dia de Leitura com alunos do município

A Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), trabalha o incentivo à leitura através da implantação do Dia de Leitura na sala de aula. O projeto, executado pela equipe do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), tem como objetivo tornar a leitura uma prática prazerosa, atraente, dinâmica, participante e constante no dia-a-dia dos alunos.





O Dia de Leitura na sala de aula é o momento onde o professor constrói a aprendizagem com a participação direta do aluno. “Os professores compreendem a função da leitura nas suas diferentes modalidades, por exemplo: leitura pelo professor, leitura pelo aluno, leitura compartilhada, leitura para apresentar aos outros. Ler e apreciar um texto, atribuir sentido a ele, reler, comentar, comparar com outras leituras, ouvir o que dizem outras pessoas sobre o mesmo texto e ampliar seu olhar são ações que a SEMED e o PNAIC em Pedro II estão desenvolvendo com os alunos”, comenta a secretaria de Educação, Kelcylene Oliveira.

Para a professora Gardênia Barroso, coordenadora do PNAIC em Pedro II, o projeto Dia de Leitura melhora a oralidade do aluno. “É um trabalho feito através do instrumento de aprendizagem sequência didática e voltado tanto para melhorar a leitura do nosso aluno como também sua oralidade, com a finalidade de que tenhamos bons profissionais no futuro”, diz Gardênia.

















