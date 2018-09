Educação de Pedro II divulga programação para o 7 de Setembro

A Prefeitura de Pedro II, através da Secretaria Municipal de Educação de Pedro II, divulgou, nesta quarta-feira (5), a programação das festividades em comemoração ao 7 de Setembro, dia da Independência do Brasil.

A partir das 17 horas acontecerá o desfile cívico, com participação das escolas municipais e estaduais. O desfile terá início na Rua Corinto Andrade (Praça da Bonelle), segue pela Avenida Coronel Cordeiro e Rua Tertuliano Filho, com encerramento na Praça Domingos Mourão Filho. Após o desfile, haverá shows culturais no adro da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, com apresentações musicais, coreografias de dança e peças teatrais.

Um total de 29 escolas participarão da apresentação cívica, sendo 27 municipais e duas estaduais. Com o tema “Uma viagem pela literatura”, o desfile levará às ruas de Pedro II uma homenagem aos grandes escritores da literatura universal, brasileira e pedrossegundense, ressaltando que “independência se faz com homens e livros”.

Na última segunda-feira (03), aconteceu o ensaio geral para o evento, com a participação da Banda Perypery, do município de Piripiri, que também fará sua apresentação durante o desfile cívico.







Fotos: Eudes Martins

Fonte: SEMCOM

Eudes Martins