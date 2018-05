Divulgada a programação completa do Festival de Inverno 2018

A Prefeitura de Pedro II, por meio das secretarias municipais de Turismo e Cultura, divulgou, a programação completa do Festival de Inverno 2018. O evento, que já está marcado no calendário cultural do Piauí, está completando 15 anos e conta com uma programação cultural envolvendo artesanato, música, gastronomia e turismo de aventura. A programação conta, além dos artistas do Palco Opala (palco principal), com apresentações em outros dois palcos, “O Gritador” e “Palco da Serra”, e atividades no Tablado "Carlos Cordeiro” e “Praça do Jazz”. As apresentações, com artistas locais e nacionais, acontecem durante todo o dia, algumas de forma simultânea, e envolvem música, dança, poesia, entre outros.

O Festival de Inverno de Pedro II também conta um Feira de Artesanato, coordenada pelo Sebrae, onde os turistas poderão encontrar o melhor do artesanato feito em cestaria e trançados, tecelagem, madeira, cerâmica, bordados, rendas, além da tradicional opala da região. A feira, que acontece durante todos os dias do evento, de 8h às 22h, na Praça Domingos Mourão Filho, é uma oportunidade de aproximação dos empreendedores locais com os visitantes, contribuindo para a abertura de novos mercados para o que é produzido na região, movimentando a economia local, gerando emprego e renda durante o evento.

O Bazar da Arte é outro ponto onde os artistas piauienses podem expor e comercializar seus trabalhos, mostrando a força do seu talento. Ele fica localizado no Museu da Opala, na Praça Deputado Milton Brandão (Recanto), com a curadoria de Cícero Manoel. O funcionamento será nos quatro dias de Festival, das 9h às 20h. Este ano, o evento traz como novidade a Exposição “15 anos de Festival de Inverno de Pedro II – Acervo e Memória”, com importantes registros da história de um dos mais tradicionais e importantes eventos culturais do Piauí. A exposição estará aberta aos turistas no Memorial Tertuliano Brandão Filho, com curadoria de José de Arimatéa, durante todos os dias do festival, de 10h às 22h.

A 15ª Edição do Festival de Inverno traz de volta a Exposição Amor Antigo, um encontro de clássicos que vai reunir carros antigos, de diferentes décadas e estilos e de diferentes marcas e versões. Esta é uma oportunidade para buscar informações sobre os carros, apreciar os modelos e descobrir algumas curiosidades sobre as antiguidades que serão expostas. A II Exposição Amor Antigo estará na Praça Domingos Mourão Filho (Matriz), no dia 2 de junho (sábado), de 8h às 12h. O evento também conta com um Espaço Criança, local totalmente voltado para o público infantil, com apresentações teatrais, música, dança, desenho, jogos, leitura, artes plásticas e show de mágica. O espaço estará localizado na Praça Padre Raimundo José Vieira (Cruzeiro), na sexta-feira de festival (1º de junho), de 16h às 18h.

Este ano, ainda acontece a VIII Feira da Fartura de Pedro II, com o objetivo de gerar renda familiar, facilitar o acesso do consumidor a produtos agroecológicos e motivar a população a consumir produtos da agricultura familiar. A feira estará na Praça Padre Raimundo José Vieira (Cruzeiro), no dia 1º de junho, de 6h às 12h. Os amantes do turismo de aventura também terão uma programação toda especial durante os dias do Festival de Inverno, o cenário será a conhecida natureza de Pedro II.

O VI Desafio Serra dos Matões - Apertado da Hora - vai acontecer no sábado do Festival de Inverno (2 de junho), com largada às 14h15 do Mirante do Gritador e chegada de 16h às 19h15, no Mirante do Gritados, na comunidade Serra dos Matões. O evento esportivo e multicultural conta com percurso de 21km pelas mais belas paisagens serranas da Terra da Opala. O 15º Festival de Inverno também traz o II Desafio das Opalas, competição ciclística válida como etapa única do Campeonato Mountain Bike Maratona 2018, promovido pela Federação de Ciclismo do Piauí, valendo pontos para ranking Estadual e Nacional na classe XCMI. O Desafio das Opalas é realizado pela Associação Piauiense de Ciclismo e Cicloturismo, com supervisão da Federação de Ciclismo de Piauí (FCP) e Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC). A competição vai acontecer no dia 3 de junho (domingo), com largada às 8h e chegada às 12h. A cerimônia de premiação será às 15h, no palco da Serra Feira da REDE, comunidade Serra dos Matões.

Confira a programação completa do Festival de Inverno 2018:

PALCO OPALA



QUINTA, 31/05

Indiana Nomma e Osmar Milito

Fernando Anitelli apresenta O Teatro Magico Voz e violão + Circo

Raimundo Fagner

Mero

SEXTA, 01/06

Tributo a Frank Sinatra

Vanessa da Mata

RC na veia

Fauzi Beydoun (vocalista da banda Tribo de Jah) e banda Soul Vibe

SÁBADO, 02/06

Alma Thomas

Retrô (Pedro II)

Skank

Batuque Elétrico

DOMINGO, 03/06

Sambatom

Alcione

PALCO “O GRITADOR” – Praça Domingos Mourão Filho (Matriz)

QUINTA, 31/05

18h30: Carpe Night

19h40: Entre Tons

20h50: Valciãn Calixto

22h: Leone Rodrigues

22h50: DJ Mirton (intervalos e final)

SEXTA, 01/06

18h30: Banda FLIP

19h40: Marlon e os Brandos

20h50: Ultrópico Solar

22h00: Hugo dos Santos

22h50: DJ Mirton (intervalos e final)

SÁBADO, 02/06

18h30: Bulldog Jack

19h40: Neandertais

20h50: Fronteiras Blues

22h: Blues Singers (PI/PE) **

00h: DJ Mirton (intervalos e final)

**músicos convidados

TABLADO "CARLOS CORDEIRO” – Praça Domingos Mourão Filho (Matriz)

QUINTA (31/05)

Tarde

Carlos Cordeiro - Pedro II - (PI)

Aristides Benício (voz e violão) - Pedro II (PI)

Rony CD Junior Tean Breezy (Dançarino e Youtuber) - Pedro II (PI)

SEXTA, 01/06

Manhã

Escolinha de Balé da Casa de Compadre – Pedro II (PI)

Grupo de dança “Let’s Dance” - Pedro II (PI)

Banda Teoria - Lagoa de São Francisco (PI)

Tarde

Escola de Música – Alfa Violão - Pedro II (PI)

Chaguinha “O poeta e convidados” (teatro) - Pedro II (PI)

Grupo de Dança HIP HOP “Movimento de Rua” – João Batista - Pedro II (PI)

SÁBADO, 02/06

Manhã

Raissa Braga (voz e violão) - Pedro II (PI)

Grupo de Dança Terceira Idade - SCFVSEMAS Coord. Leni Chaves - Pedro II

Dario Smith – Varjota (CE)

Tarde

Grupo de pagode “Swing do Samba” - Pedro II (PI)

Grupo de Dança Xaxado da Quadrilha Junina Bag Dance – Pedro II (PI)

Academia de Ballet "Viva Feliz" - Profª. Layla Thuany - Pedro II(PI)

DOMINGO, 03/06

Manhã

Gonzaguinha e seus delírios do Brega - Pedro II (PI)

Baby do Forró - Pedro II (PI)

"PRAÇA DO JAZZ" – Praça Dep. Milton Brandão (Recanto)

SEXTA, 01/06

16h: Abertura Jazz, Food & Beer

17h: Josué Costa & Paulo Dantas (PI)

20h: Sandro Haick (SP) & Pipoquinha (CE)

21h: Jam com Banda Caju Pinga Fogo & Convidados

22h: DJ

SÁBADO, 02/06

16h: Jazz, Food & Beer

17h: Ravi Cordeiro (Pedro II)

18h: Club do Jazz & Ana Julia (PI)

20h: Ney Conceição (PA) & Luis Otávio(RJ)

21h: Jam com Teófilo Lima (PI) & Convidados

22h: DJ

PALCO DA SERRA - FEIRA DA REDE – Praça João Alves Benicio (Comunidade Serra dos Matões)

SEXTA, 01/06

12h: Clube do Jazz

13h10: DJ Doh (intervalos e final)

SÁBADO, 02/06

12h: Jair Paulo

13h10: Blues Singers

14h20: Banda Carocoroa

15h:30: DJ Doh (intervalos e final)

DOMINGO, 03/06

12h: Cesinha Garcia

13h: Caju Pinga Fogo

14h: DJ Doh (intervalos e final)





















Fonte: SEMCOM

Eudes Martins