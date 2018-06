Diretora do HMJGN recebe título de cidadã pedrossegundense

O vereador Carlos José (Carlinhos) teve a brilhante ideia de homenagear a competente diretora do Hospital Maternidade Josefina Getirana Netta, Lucimeire Pacífico, com o título de cidadã pedrossegundense, vale destacar que a indicação foi aprovada por unanimidade, ou seja, por todos os vereadores presentes. A sessão solene para a entrega da honraria aconteceu na tarde de sexta-feira, (15), na Câmara Municipal de Vereadores de Pedro II. Lucimeire Pacífico (Meirinha) é natural do município de Altos – PI.

O evento contou com a presença do deputado estadual, Wilson Brandão, da vice-prefeita de Pedro II, Elisabete Brandão, vereadores Joaquim Neto, Evandro Nogueira, Reginaldo Gomes, Robério Leite, Raimundo José, Samuel Silva, Carlos José e do presidente daquela Casa de leis, Marcelo Coleta.

Também prestigiaram a solenidade, a secretária municipal de Finanças, Eleonora Uchôa, na oportunidade representava o prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, secretária municipal de Saúde, Tatiana Galvão, secretária municipal de Turismo, Rejanete campelo e o ex-prefeito e médico, Walmir Café. Amigos, familiares e companheiros de trabalho, também estiveram prestigiando o momento.

Durante a sua fala, o proponente da indicação, vereador Carlinhos, falou da honra de ter sido o autor desse decreto. “É uma honra imensa por ter sido o autor desse decreto legislativo que torna a nossa amiga Meirinha uma cidadã pedrossegundense, essa grande mulher que é conhecida no município de Pedro II pelo brilhante trabalho que presta frente à saúde em Pedro II”, disse Carlinhos.

O vereador presidente da Câmara Municipal, Marcelo Coleta, afirmou que Pedro II ganha com mais uma cidadã pedrossegundense. “A Meirinha já vai completar os seus 10 anos de trabalho prestado a sociedade pedrossegundense e atualmente faz um brilhante trabalho a frente do Hospital Josefina Getirana, é bom que se diga isso, sabemos das dificuldades, mas sabemos também da sua dedicação. Pedro II ganha um presente com esta homenagem a Meirinha”, afirma Marcelo Coleta.

O deputado estadual, Wilson Brandão, falou da missão dada a Meirinha. “A sua caminhada só confirma aquele ditado que não escolhemos o lugar para nascer, mas escolhemos um lugar para viver e a sua missão de salvar vidas traz tranquilidades a todos os pedrossegundenses. Você hoje faz uma gestão que realmente acontece e você Meirinha, foi escolhida por Deus para estar em Pedro II e nessa sua missão também está a de dá ao povo de Pedro II, uma segurança no que se refere a saúde. Que você possa cada vez mais honrar a sua história como enfermeira, mas também como esta pessoa que muito representa para Pedro II”, disse o deputado.

A primeira dama do município e secretária de Finanças, Eleonora Uchôa, em sua fala destacou os esforços feitos pelo município, para oferecer uma saúde de qualidade aos pedrossegundenses. “Primeiro dizer que a escolha foi mais do que acertada em dá esta missão a Meirinha, pois sabemos da sua capacidade, da sua dedicação e nós estamos de parabéns por ter você como diretora do Josefina Getirana. A gestão municipal vem movendo “céus e terra” para priorizar a saúde em nosso município, é um pedido do nosso prefeito, pois se tem saúde, se tem educação, se faz uma boa gestão, entre outros. Você Meirinha, é merecedora dessa honraria, parabéns”, frisou Eleonora Uchôa.

Em sua fala, a homenageada de forma emocionada falou da sua felicidade. “Agradeço ao vereador Carlinhos, proponente dessa honraria, agradeço a Câmara Municipal, ao município de Pedro II e a minha família e amigos. Dizer que estou muito feliz pelo acolhimento, Pedro II abriu as portas para mim, para o meu trabalho, sei que tenho muito para fazer, mas o meu sentimento nesse momento, é de felicidade, agradeço também a minha equipe de trabalho, estou feliz por estar aqui, obrigado a todos”, disse Meirinha.

















Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins