Dia Internacional da Mulher foi comemorado em Pedro II

A Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), realizou na manhã dessa quinta-feira (08/03) no auditório da SEMAS, diversas ações para homenagear a mulher pedrossegundense, marcando assim no município o Dia Internacional da Mulher - dia 8 de março.





O evento foi prestigiado pelo prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, secretários municipais, representante do Conselho Tutelar e centenas de mulheres. Durante o evento foi formado a mesa de honra com as autoridades e discursos, seguido por ginasta laboral, palestra, vídeo e oferta de lanche e serviços de beleza como cabeleireiro e maquiagem.

De acordo com a secretária de assistência Social, Elissiane Uchôa, o evento proporcionou as mulheres diversas ações e esclarecimentos. “A maior importância desse evento, além da valorização, foi o esclarecimento para essas guerreiras, onde muitas desconhecem os seus direitos e hoje proporcionamos às mesmas, através de palestras e vídeo, a oportunidade de saber mais sobre os seus direitos”, comentou Elissiane.









A secretária de Finanças, Eleonora Uchôa, destaca a importância de celebrar a data com ações. “As mulheres pedrossegundenses merecem uma atenção toda especial e neste evento incluímos diversas atividades, como palestras e os trabalhos de beleza. As nossas mulheres são batalhadoras e devem ser homenageadas sempre, pois são elas que cuidam com amor e carinho das famílias na sociedade e eventos como estes devem ser realizados com a finalidade de diminuir a desigualdade entre homens e mulheres e acabar de vez com o preconceito”, disse Eleonora.





O prefeito Alvimar Martins disse que a celebração dessa data 08 de março, reafirma a luta de igualdade de gênero e as conquistas já obtidas pelas mesmas. “Não poderíamos deixar de celebrar essa data com as mulheres pedrossegundenses, de forma especial pelas conquistas já obtidas por elas. O dia 08 de março é um momento para evidenciarmos as conquistas e os desafios cotidianamente que são vivenciados pelas mulheres, bem como a importância de continuarmos desenvolvendo ações políticas que garantam os direitos das mulheres do nosso município de Pedro II”, afirmou Alvimar.

















Fonte: SEMCOM

Fotos: Eudes Martins e João Paulo Mourão

Eudes Martins