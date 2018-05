Dia especial: Mães foram homenagem em Pedro II

Diversão, música, desfile, alegria, confraternização, emoção e homenagens para as mães foram os elementos que marcaram a manhã deste domingo (13), na Praça da Matriz, em Pedro II, na homenagem realizada pela Prefeitura de Pedro II, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), pela a ocasião do Dia das Mães.





O evento foi bastante prestigiado, com a praça repleta de mães que receberam uma homenagem especial. Diversas autoridades também estiveram no evento, destaque para os vereadores; secretariado; vice-prefeita, Betinha Brandão; secretária de Finanças, Eleonora Uchôa; e o prefeito Alvimar Martins. Durante o evento, foram entregues diversos enxovais para dezenas de futuras mamães que são acompanhadas pelo programa Laços de Amor.





A Festa das Mães teve início com a celebração da Santa Missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Posteriormente, as crianças que são assistidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) fizeram uma apresentação em homenagem às mães, seguida de uma apresentação musical da artista pedrossegundense, Camila Martins. O evento também contou com um desfile realizado pelas mães, que arrancou aplausos dos presentes. A Prefeitura ainda sorteou centenas de brindes para as mães que prestigiaram a festa.





O prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, destaca o trabalho da Prefeitura em proporcionar a integração de crianças, do grupo da terceira idade e o poder público. “Temos o compromisso de dar oportunidades de integração não só para as crianças e os jovens, mas também para todas as pessoas do nosso município, especialmente aquelas da melhor idade. Para isso, por meio da SEMAS, desenvolvemos ações que trazem alegria para os mesmos. Com certeza, esta foi uma manhã especial, comemoramos o dia daquelas que ensinam pelo saber, pelo exemplo e pelo amor incondicional que só elas têm”, diz o prefeito.





A secretária municipal de Assistência Social, Elissiane Uchôa, fala da importância de se homenagear as mães. “Não poderíamos deixar de fazer essa linda festa para as mães, é uma homenagem de coração e sabemos que elas merecem. O sentimento é de dever cumprido. Aqui, dezenas de mães foram premiadas através de sorteio, mas o que realmente importa é o amor demonstrado a cada uma delas”, ressalta a secretária.





A vice-prefeita de Pedro II, Betinha Brandão, afirma que a festa superou as expectativas. “Foi uma festa muito bonita, com lindas homenagens e todos se emocionaram. Tivemos uma excelente participação das pessoas e a beleza do evento superou nossas expectativas”, afirma.













