Dia D de vacinação contra a gripe será neste sábado (12) em Pedro II

No próximo sábado, dia 12 de maio, a Prefeitura de Pedro II promove o “Dia D” da Campanha de Vacinação Contra a Gripe. Os dez postos de saúde da zona urbana do município vão funcionar das 7h às 17h, atendendo as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários. A Secretaria Municipal de Saúde de Pedro II informa que é essencial a apresentação de um documento de identificação e da carteira de vacinação.

Idosos a partir dos 60 anos; gestantes; crianças com mais de seis meses e menos de cinco anos; mulheres que deram à luz há até 45 dias deverão comparecer ao Posto de Saúde mais próximo de casa para receber a dose da vacina. Pacientes com doenças crônicas, como asma, diabetes, entre outras, poderão ser vacinados, desde que apresentem indicação médica com justificativa. A campanha também prevê a imunização de professores e profissionais da área da saúde.

A secretária municipal de Saúde de Pedro II, Tatiana Galvão, afirma que o Governo do Estado disponibilizou mil doses da vacina para serem administradas durante o Dia D de vacinação. “O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, nos enviou apenas mil doses da vacina, número, infelizmente, inferior a necessidade do nosso município. Estamos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde solicitando o envio de mais lotes da vacina, de modo que possamos garantir nossa de atendimentos”, diz.

Saara Markia, coordenadora de imunização, afirma que a meta do município é imunizar 95% do público-alvo. “A produção de anticorpos leva, em média, de duas a três semanas, por isso a importância da vacinação. A campanha segue até o dia 1º de junho e nossa meta é atender 95% do público-alvo. Durante o Dia D de Vacinação, apenas os postos da zona urbana estarão administrando a vacina, no horário de 07h às 17h, nos demais dias, o atendimento volta a ser realizado em todos postos de saúde e no centro de saúde Hortência Campelo, nos turnos manhã e tarde”, explica.

A gripe é causada pelo vírus influenza e os principais sintomas são febre alta, seguida de dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, coriza e tosse seca. A transmissão se dá de pessoa para pessoa, através do contato com secreções das vias respiratórias por meio de conversas, tosses ou espirros provenientes de pessoas contaminadas.

Ações simples como lavar as mãos com frequência, cobrir a boca e o nariz quando espirrar ou tossir, usar lenços descartáveis para a higiene nasal, manter o ambiente ventilado, evitar locais fechados e adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos, favorece a não proliferação do vírus da gripe.

















