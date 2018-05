Detran encerra ações do Maio Amarelo no Festival de Pedro II

As ações educativas realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran), por meio da Escola Piauiense de Trânsito (EPT), alusivas ao movimento Maio Amarelo - Nós Somos o Trânsito, encerram na cidade de Pedro II, durante a 15ª edição do Festival de Inverno, que será realizado entre os dias 31 de maio a 01 de junho.



Os educadores iniciarão as atividades no dia 30, com uma programação de boas-vindas aos turistas, no pórtico da cidade, com faixas de alerta, que provocam reflexões sobre as atitudes que podem trazer sérias consequências no trânsito, como: “Escolheu atender o celular e desligou a vida”, “Escolheu beber e dirigir, viagem sem volta”.



De acordo com o diretor da EPT, Levi Gomes, o festival não combina com acidentes ou mortes no trânsito e, por isso, o órgão reforça a mensagem de que a preservação da vida é a melhor opção, distribuindo também materiais com dicas sobre os cuidados básicos no trânsito.



“O Detran abraçou a campanha Maio Amarelo levando a mais de 40 municípios do estado a mensagem que, para ter um trânsito seguro, isso só depende de nós, de nossas escolhas. Em Pedro II, a mensagem será reforçada, pois queremos um evento sem acidentes, para que todos possam viver dias de alegria no festival e não de tristeza. Se cada um fizer sua parte, isso é possível”, pontua o diretor de Infrações, Levi Gomes.



A equipe de educação ainda realizará blitzen de educação em pontos estratégicos da cidade, visitas aos comércios e aos estandes do festival, além de pontos turísticos da cidade como Mirante do Gritador. As ações educativas serão realizadas em parceria com a Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (Ciptran), Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) e Prefeitura Municipal de Pedro II.

Ascom