Desfile Cívico: Uma viagem pelo mundo da Literatura em Pedro II

A Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, realizou, nessa sexta-feira (7), o seu tradicional desfile cívico alusivo ao dia da Independência do Brasil. Centenas de estudantes de escolas municipais e estaduais fizeram uma homenagem à Literatura. O desfile iniciou por volta das 17 horas e percorreu as principais vias do centro, encerrando com show cultural na Praça Domingos Mourão Filho (Praça da Matriz).

Alunos, professores e gestores de 29 escolas, sendo 27 da rede municipal e duas da rede estadual, se concentraram na Praça Manoel Nogueira Lima (Praça da Bonelle), antes do desfile, que percorreu a Rua Corinto Andrade, passando pela Avenida Coronel Cordeiro, Rua Tertuliano Brandão Filho, e encerrando na Praça Domingos Mourão Filho (Praça da Matriz).

As apresentações destacaram autores renomados da Literatura nacional, que foram estudados e pesquisados em cada escola, através de consultas a livros, revistas, acervo virtual, além de resenhas e ensaios. Professores, coordenadores e diretores das escolas participaram desse processo orientando os alunos.

O público ficou encantado com a produção dos personagens e histórias: roupas, indumentárias e as coreografias mostradas pelos alunos emocionaram as pessoas. As escolas ainda usaram bandeiras, faixas e cartazes para identificar a vida e obra dos escritores brasileiros, como também obras consagradas mundialmente, como a Bíblia.

“Foi lindo ver os alunos em formação no desfile, mostrando um pouco da vida e da obra dos escritores de nossa literatura. Estamos muito felizes com o resultado, todo mundo se empolgou, se envolveu na construção dessas histórias, tirando os personagens dos livros para as ruas, tocando as pessoas, emocionando mesmo. Foi uma coroação pelos bons resultados que alcançamos no Ideb”, frisa a secretária municipal de Educação, Kelcilene de Oliveira.

O prefeito Alvimar Martins também ressaltou a grandiosidade do desfile cívico de Pedro II. “Fiquei orgulhoso de ver os estudantes empolgados, mostrando o resultado de um trabalho construído por eles. Foi realmente um espetáculo que vai marcar a história dos desfiles de Pedro II.”, frisa o gestor municipal.

No final do desfile, o prefeito Alvimar Martins e a vice-prefeita Betinha Brandão entregaram dois carros 0 km, sendo um para a Secretaria de Educação e outro para a Secretaria de Assistência Social (Semas). Após a entrega das chaves, os presentes puderam curtir um show cultural com alunos de oito escolas recitando poemas e coreografias, no adro da igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição.

Além da Secretaria Municipal de Educação, outras secretarias também estiveram presentes no desfile, representando suas esquipes de colaboradores, como forma de integrar a administração municipal. A equipe do Samu e a Guarda Civil Municipal também estiveram de prontidão em todo o trajeto.





















Fotos: Edinardo Pinto e Mazinho Almeida

Eudes Martins