Desafio das Opalas reunirá ciclistas de todo país durante o Festival

A bela região da Serra dos Matões será novamente palco do Desafio das Opalas, prova esportiva que reúne dezenas de ciclistas de vários estados do país. Em sua segunda edição, a prova acontecerá nos dias 2 e 3 de junho e faz parte da programação do Festival de Inverno de Pedro II, realizado pela prefeitura da cidade e pelo Governo do Estado do Piauí.

O Desafio tem a supervisão da Federação de Ciclismo do Piauí (FCP) e da Confederação Brasileira de Ciclismo, valerá pelo ranking nacional com pontuação máxima, na classe XCM1. A prova será realizada a uma altitude 1.600 metros com percurso inovador de 89 quilômetros e promete atrair participantes de vários estados.

No dia 2, serão realizados a vistoria, entrega de kits da prova, plotagem e congresso técnico; no dia seguinte, haverá a competição propriamente dita.

O percurso da prova terá largada da Praça do Recanto, no centro de Pedro II, e irá percorrer toda a zona rural da cidade, com passagem pela descida de Trombas, próxima mirante do Morro do Gritador. Os ciclistas ainda continuarão o percurso pela Serra dos Matões, seguindo pela subida da Comunidade Caranguejo e pela Mina do Boi Morto, antiga jazida de opala. A chegada será na Praça do Recanto, com direito a muita música e confraternização.

Os campeões de cada categoria saem do evento com o título de campeão piauiense de MTB Maratona. Outra forma de ser campeão é por ranking, acumulando pontos no decorrer da temporada, nas etapas promovidas pela FCP.

Os vencedores também irão dividir uma premiação de R$ 10 mil, além de troféus e todos os participantes receberão medalha de participação. A direção de prova está a cargo do experiente organizador de eventos esportivos de aventura, Zenardo Maia.

O Desafio das Opalas 2018 tem a realização da Associação Piauiense de Ciclismo e Cicloturismo (APC). Patrocínio: Governo do Estado do Piauí e Setur. Apoio: Prefeitura Municipal de Pedro II, Studio Fabi Veras, Coco Bambu, Renata Said Acessórios e TecPrint Gráfica. Inscrições: www.sprinta.com.br/fcp

























Fonte: Ascom

Eudes Martins