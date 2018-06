Creche Municipal Vovó Inácia promove arraiá para seus alunos

A Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou, nessa quinta-feira (28), mais uma festividade alusiva ao São João. Desta vez, os alunos da Creche Municipal Vovó Inácia participaram do “Arraiá da Vovó”, que contou com apresentações de quadrilhas e barracas com comidas típicas.

De acordo com a diretora da creche, Ellen Kerlem, a festa foi realizada na rua ao lado da escola, no intuito de acomodar todos os alunos, professores e comunidade escolar. “Realizamos o nosso arraiá neste espaço da rua, porque o número de alunos aumentou do ano passado para cá e, para não ficar muito apertado, fizemos aqui, pois sabíamos que teríamos um grande número de pessoas prestigiando o nosso evento, como realmente tivemos”, diz Ellen.

A programação ainda junina contou com apresentações de ditos populares nordestinos, que oportunizavam as crianças a responder complementando uma frase e, por cada resposta certa, era distribuído um brinde. Posteriormente, aconteceram as apresentações dos alunos, acompanhados pelas professoras e demais profissionais da escola.

O público assistiu atentamente a cada apresentação, os alunos se exibiram apresentando diversas danças, como a Dança da Saia, Requebra Requebradinho, Entra na Roda, Xote das Meninas, Pula Fogueira, entre outras. A última apresentação do Arraiá da Vovó ficou por conta da quadrilha formada por alunos da própria creche.

A coordenadora de Educação Infantil da SEMED, Natália Costa, participou do arraiá e falou que o evento promove a integração entre alunos, família e professores. “Esse momento vai muito além da diversão, mas, também, fortalece o contato entre as famílias e os profissionais que atuam na escola, o que é muito importante para o processo de educação das crianças”, afirma.





















Fotos: Eudes Martins

Fonte: SEMCOM

Eudes Martins