CRAS, escolas municipais e unidades de Saúde recebem orientações da Agespisa

A Prefeitura de Pedro II, em parceria com a Agespisa, está promovendo palestras para a população com o intuito de orientar melhor para o uso racional da água. A medida visa fortalecer a rede de informações, assim como conscientizar a todos da importância do uso adequado desse líquido tão preciso e escasso.

Nas palestras, a assistente social da Agespisa, Solange Rodrigues fala sobre o processo de adaptação da população de Pedro II, por conta desse trabalho que a empresa vem realizando na cidade, na tentativa de regularizar o sistema de abastecimento de água.

“A Agespisa em conjunto com a prefeitura de Pedro II, com o governo do Estado, secretarias de Meio Ambiente, e todos os demais órgãos envolvidos, precisam somar esforços junto com a população nesse momento e ver o que cada umpode contribuir para resolver essa problemática do desabastecimento de água. Assim como os meios de comunicação, poissão veículos que estão todos os dias entrando em contato com a população e fortalecendo essa questão ambiental. Agradecemos também ao Ministério Público, que é o defensor direto do cidadão, na busca constante desse direito que deve ser efetivado.”

Complementa ainda: “Estamos em parceria com a equipe de engenharia, de geologia, com o escritório local, a regional, na intenção de ver o que podemos contribuir. Temos folhetos educativos e explicativos nesse sentido, de como fazer para melhorar esse consumo, algumas dicas para se evitar o desperdício. Devemos economizar, verificar as instalações hidráulicas das residências, se ajudar”

O município de Pedro II e o Estado, através da Agespisa e Defesa Civil, estão investindo na perfuração de novos poços, equipando outros e a população está extremamente solidária, tanto na conscientização da utilização da água quanto na cessão de água por pessoas que possuem poços particulares.

Os CRAS, Centros de Referência da Assistência Social I e II, receberam essas palestras, assimcomo a escola estadual Prof.ª Angelina Mendes Braga. Elas continuarão durante toda a semana, por diversas escolas da rede municipal e unidades básicas de saúde.

















FONTE: SEMCOM PEDRO II

FOTOS: Edinardo Pinto

Eudes Martins