Copa Integração Sub 21: Pedro II estréia dia 22 de abril

A Seleção Pedrossegundense de Futebol Sub 21 inicia sua caminhada na Primeira Copa Integração Norte de Futebol Sub 21 contra a seleção de Domingos Mourão. O jogo de estréia para a seleção de Pedro II acontece dia 22 de abril e jogará fora de casa, na cidade de Domingos Mourão.

A primeira Copa Integração de Futebol Sub 21 é um projeto idealizado, organizado e patrocinado pela FUNDESPI (Fundação dos Esportes do Piauí) e conta com a participação de 08 seleções municipais da região Norte do Estado, tendo como principal finalidade, fomentar a revelação de novos atletas no cenário do futebol piauiense.

A seleção de Pedro II visa representar muito bem o município, para tal, iniciou no último dia 03 de abril, uma série de treinos que estão acontecendo na Arena Serjão, local onde serão realizados os confrontos em casa da seleção de Pedro II válidos pela competição. A premiação total do campeonato será R$ 15.000,00, em material esportivo.

O primeiro jogo da série de 02 confrontos, frente o selecionado de Domingos Mourão acontece dia 22 de abril. O jogo de volta, em Pedro II, acontecerá no dia 28/04, na Arena Serjão. A Seleção de Pedro II é uma parceria entre o departamento municipal de Esportes e o time 11 de Agosto. A seleção de Pedro II será comandada pelo técnico Cleyton Souza e o município dará total apoio aos atletas que defenderão Pedro II nesta competição.

Confira a tabela de jogos da 1ª Fase:

JOGOS DE IDA - GRUPO - A

Dia 21/04 – Sábado = Milton Brandão X Lagoa de São Francisco

Dia 22/04 – Domingo = Domingos Mourão X Pedro II

GRUPO - B

Dia 22/04 – Domingo = Brasileira X São João da Fronteira

Dia 22/04 – Domingo = Capitão de Campos X Piracuruca

JOGOS DE VOLTA - GRUPO - A

Dia 28/04 – Sábado = Pedro II X Domingos Mourão

Dia 29/04 – Domingo = Lagoa de São Francisco X Milton Brandão

GRUPO B

Dia 28/04 – Sábado = Piracuruca X Capitão de Campos

Dia 29/04 – Domingo = São João da Fronteira X Brasileira

















Eudes Martins