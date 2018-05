Copa Batom: União e Real P2 venceram seus jogos de estréia

A prefeitura de Pedro II por intermédio da Secretaria Municipal de Desporto e Juventude, iniciou na tarde de sábado (05) na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), a Copa Batom de Futebol Society, um grande público esteve presente para prestigiar os jogos de abertura que iniciaram logo após a entrega dos uniformes para os times que disputam a competição. O prefeito Alvimar Martins e o vereador Raimundo José, deram o ponta pé inicial do campeonato.

O jogo de abertura aconteceu entre as equipes das Poderosas e União do Olho D’água, a princípio, tudo levava a crer que seria um jogo fácil para a equipe do União que abriu o placar logo nos minutos iniciais da partida e ampliava em seguida para 2 a 0. A equipe das Poderosas começou a se impor no jogo e conseguiu empatar a partida em 2 a 2, mas em um descuido do setor defensivo, no final do confronto o time do União marcou mais um gol e venceu o seu jogo de estréia na competição. Placar final: Poderosas 2 X 3 União.

O segundo jogo da tarde de sábado pela Copa Batom aconteceu entre as Panteras e o Real P2, este também foi um duelo de 05 gols, onde o time do Real P2 não tomou conhecimento do seu adversário e aplicou a primeira goleada da competição. Durante todo o espetáculo o time do Real P2 foi bastante superior ao seu adversário. As Panteras não conseguiram demonstrar reação em campo e estrearam com derrota na Copa Batom de Futebol Society de Pedro II. Após o apito final da arbitragem, o placar ficou assim: Panteras 0 X 5 Real P2.

A Copa Batom é uma realização da Prefeitura de Pedro II através da secretaria Municipal de Desporto e Juventude e conta com uma emenda parlamentar do deputado estadual, Wilson Brandão.





















Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins