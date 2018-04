Copa Batom de Futebol Feminino começa dia 5 de maio em Pedro II

A Prefeitura de Pedro II fará, no próximo dia 5 de maio, a abertura da Copa Batom. A competição será disputada por dez equipes femininas, sendo nove times do município de Pedro II e um do município vizinho de Lagoa de São Francisco. A organização é da Secretaria Municipal de Juventude e Desporto e os jogos devem acontecer na Arena Gonzaguinha, nas proximidades do Açude Joana.

O secretário municipal de Juventude e Desporto, Leandro Carvalho, afirma que a competição visa aproximar mais as atletas e dar mais visibilidade ao futebol feminino na região. “Podemos afirmar que a atual gestão, na pessoa do prefeito Alvimar Martins, em parceria com o deputado Wilson Brandão, que também disponibilizou emenda para viabilizar essa competição, não medem esforços para valorizar o nosso futebol. Neste ano de 2018, além do Ruralzão, também prestigiaremos o futebol feminino. Como secretário, afirmo que estamos satisfeitos, pois é uma competição que incentiva a prática esportiva e dará visibilidade ao talento feminino no esporte na nossa região. É um sonho antigo dessas atletas, estamos felizes por realizar”, diz.





A Copa Batom em Pedro II tem abertura no dia 5 de maio, às 15h30min na Arena Pirapora. O primeiro confronto acontece às 16h, entre os times das Poderosas e União. O segundo confronto também acontece dia 5 de maio, às 17h, entre os times das Panteras e Real P2.

A competição continua com três jogos no dia 6 de maio. Às 8h da manhã, o confronto acontece entre as Tigresas e Barcelona. Às 16h, quem entra em campo são as meninas dos times das Cabeceiras (LSF) e Capelinha e, em seguida, jogam Juventos e Real Vila.



Cada time inscrito na competição ganhou o uniforme completo com camisas, shorts e meiões. A equipe campeã do torneio, além do troféu, ganhará R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro e o segundo colocado ganhará troféu e mais R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro.

















Fonte: SEMCOM

Fotos: Neto Santos

Eudes Martins