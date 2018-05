Copa Batom, Real Vila e União estão na final

A Copa Batom de Futebol Society de Pedro II teve rodada dupla na manhã desse domingo (20) na AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), na oportunidade os times das Cabeceiras, União do Olho D’água, Real Vila e Tigresas entraram em campo em jogos válidos pela fase Semifinal da competição feminina.

O primeiro confronto iniciou as 8h, entre os times das Cabeceiras e União do Olho D’água, este foi um jogo de 05 gols, o time das Cabeceiras teve uma atuação abaixo das outras exibições, já a equipe do União, fez a sua melhor apresentação até aqui na Copa Batom.



Com jogadas bem trabalhadas o time do União persistiu com o seu objetivo e conseguiu chegar a final da Copa Batom ao vencer o seu confronto contra as Cabeceiras, placar final: Cabeceiras 1 X 4 União do Olho D’água.

O segundo confronto da manhã de domingo pela fase Semifinal, aconteceu entre a forte equipe do Real Vila e Tigresas. Foi um jogo de 16 gols, onde as meninas do Real Vila não tomaram conhecimento das suas adversárias e golearam, conseguindo chegar a final da competição que acontecerá no próximo domingo (27) pela manhã na AABB.

Todo o jogo foi dominado pelo time do Real Vila, com jogadas bem trabalhadas e um excelente toque de bola as meninas do Real Vila venceram fácil o time das Tigresas, após o apito final da arbitragem o placar assim ficou: Real Vila 15 X 1 Tigresas. A final da competição acontece entre União do Olho D’água e Real Vila.

O torneio de futebol feminino é uma realização da Prefeitura de Pedro II, através da Secretaria Municipal de Desporto (Secretaria de Esportes), por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Wilson Brandão (PP).













Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins