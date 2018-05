Confira os resultados dos jogos deste final de semana do Ruralzão de Pedro II

Na 2ª rodada do Campeonato Rural de Pedro II, o time das Placas atual campeão da competição perdeu o seu confronto jogando fora de casa, já o time do Boca Juniors da Lagoa, goleou o seu adversário, ainda aconteceram outros resultados com vitórias simples e empates. Foram 12 jogos que movimentaram as comunidades pedrossegundenses, 47 gols fizeram com que houvesse muitos gritos, comemorações e entusiasmo por parte dos torcedores nas arenas, que vibram juntos com os atletas dos seus times.

Confira o placar dos Jogos de sábado (26):

GRUPO A:

ESPERANÇA 4 X 2 SÃO LUIS DE CIMA;

GRUPO B:

SÃO FRANCISCO 2 X 4 CANTINHO DE CIMA;

GRUPO C:

GOIABEIRA 3 X 1 CARNAUBINHA CENTRO;

GRUPO D:

PALMEIRA DOS SOARES 4 X 2 PLACAS;

GRUPO E:

SÃO BRAZ 1 X 2 CANCÃO;

GRUPO F:

CONFIANÇA 0 X 4 REAL BARÇA;

GRUPO G

SÃO JOÃO 0 X 0 SERRA DOS MATÕES;

Resultado dos Jogos de domingo (27):

Grupo B:

VISTA ALEGRE 2 X 1 OLHO D’ÁGUA DO MEIO;

GRUPO C:

PEQUIS 2 X 2 INGAZEIRA;

GRUPO E:

TUCUNS DOS PEDRO 1 X 0 SANTANA;

GRUPO F:

OLHO D’ÁGUA DOS ALENXANDRINOS 0 X 8 BOCA JUNIORS;

GRUPO G:

CARNAÚBAS 1 X 1 CANTINHO.

O Campeonato Rural de Pedro II, Ruralzão 2018, é uma realização da Prefeitura de Pedro II por intermédio da secretaria de Desporto através de uma emenda parlamentar do deputado estadual, Wilson Brandão (PP).

















Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins