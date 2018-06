Confira como segue cada time no Ruralzão 2018 em Pedro II

A maior competição esportiva do município de Pedro II, o campeonato Rural 2018, é uma realização da Prefeitura Municipal por intermédio da Secretaria de Desporto. O Ruralzão teve início no dia 19 de maio e a grande final acontecerá no dia 11 de agosto. Trinta e quatro (34) equipes foram inscritas para participarem da competição, atualmente, com a desistência do time do Olho D’água dos Paulinos, 33 ainda seguem no campeonato.

Completando um mês de competição, confira como anda cada time em seus grupos no que se refere aos jogos e pontuação:

Grupo A

Lapa, dois jogos, duas vitórias e 06 pontos conquistados;

São Luis de Baixo, dois jogos, duas vitórias e 06 pontos;

Esperança, dois jogos, uma vitória, uma derrota e três pontos;

São Luis de Cima, três jogos, uma vitória, duas derrotas e 03 pontos somados;

São Miguel, três jogos, três derrotas e nenhum ponto somado (0 ponto).

Grupo B

Felipe, dois jogos, duas vitórias e 06 pontos conquistados;

Cantinho de Cima, três jogos, um empate, uma vitória e uma derrota, somando 04 pontos na competição;

Vista Alegre, dois jogos, um empate e uma vitória, somando 04 pontos no campeonato;

Olho D’água do Meio, três jogos, duas derrotas, uma vitória e 03 pontos conquistados;

São Francisco, dois jogos, duas derrotas e nenhum ponto somado (0 ponto).

Grupo C

Carnaubinha Centro, três jogos, duas vitórias, uma derrota e 06 pontos conquistados;

Ingazeira, quatro jogos, uma vitória, um empate e duas derrotas, somando 04 pontos;

Rodrigo, dois jogos, uma vitória, um empate e 04 pontos conquistados;

Goiabeira, três jogos, uma vitória, uma derrota e um empate, somando 04 pontos na competição;

Pequis, dois jogos, um empate, uma derrota e 01 ponto conquistado até aqui no Ruralzão;

Grupo D

Palmeira dos Soares, três jogos, três vitórias (uma por W.O), somando 09 pontos no Ruralzão;

Terra Dura, três jogos, duas vitórias (uma por W.O) e um empate, somando 07 pontos;

Placas, três jogos, uma vitória por W.O, um empate, uma derrota e 04 pontos na competição;

Pedra Grande, três jogos, uma vitória por W.O e duas derrotas, somando 03 pontos no Ruralzão.

Olho D’água dos Paulinos desistiu da competição.

Grupo E

Cancão, três jogos, duas vitórias e mais três pontos conquistado após recurso, somando 09 pontos no campeonato.

Barro dos Lopes, dois jogos, duas vitórias e 06 pontos conquistados;

Tucuns dos Pedro, dois jogos e 03 pontos na competição, vale ressaltar que o time dos Tucuns dos Pedro ganhou o confronto contra o time do Cancão, mas perdeu os pontos após o time adversário alegar irregularidade e entrar com recurso;

Santana, três jogos, três derrotas e nenhum ponto somado (0 ponto);

São Braz, dois jogos, duas derrotas e nenhum ponto somado (0 ponto).

Grupo F

Real Barça, três jogos, duas vitórias, um empate e 07 pontos na competição;

Boca JR, três jogos, duas vitórias, um empate e 07 pontos no campeonato;

Carnaubinha, dois jogos, um empate, uma derrota e apenas 01 ponto conquistado;

Confiança, dois jogos, um empate, uma derrota e 01 ponto na tabela;

Olho D’água dos Alexandrinos, dois jogos, duas derrotas e nenhum ponto somado (0 ponto).

Grupo G

São João, dois jogos, uma vitória, um empate e 04 pontos na competição;

Cantinho, dois jogos, dois empates e 02 pontos somados na tabela;

Serra dos Matões, dois jogos, dois empates e 02 pontos conquistados;

Carnaúbas, dois jogos, um empate, uma derrota e apenas 01 ponto na competição.

















