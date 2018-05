Confira a rodada deste final de semana do Ruralzão de Pedro II

Continuam neste sábado (26) e domingo (27) as disputas do Campeonato Rural 2018 de Pedro II, 12 jogos válidos pela segunda rodada da competição movimentam o final de semana no município. Confira a relação de todos os confrontos que iniciam às 15h45min.

Jogos de sábado (26):

GRUPO A:

ESPERANÇA X SÃO LUIS DE CIMA;

GRUPO B:

SÃO FRANCISCO X CANTINHO DE CIMA;

GRUPO C:

GOIABEIRA X CARNAUBINHA CENTRO;

GRUPO D:

PALMEIRA DOS SOARES X PLACAS;

GRUPO E:

SÃO BRAZ X CANCÃO;

GRUPO F:

CONFIANÇA X REAL BARÇA;

GRUPO G

SÃO JOÃO X SERRA DOS MATÕES;

Jogos de domingo (27):

Grupo B:

VISTA ALEGRE X OLHO D’ÁGUA DO MEIO;

GRUPO C:

PEQUIS X INGAZEIRA;

GRUPO E:

TUCUNS DOS PEDRO X SANTANA;

GRUPO F:

OLHO D’ÁGUIA DOS ALENXANDRINOS X BOCA JÚNIOR;

GRUPO G:

CARNAÚBAS X CANTINHO.

O Campeonato Rural de Pedro II, Ruralzão 2018, é uma realização da Prefeitura de Pedro II por intermédio da secretaria de Desporto através de uma emenda parlamentar do deputado estadual, Wilson Brandão.

















Foto: Eudes Martins

Eudes Martins