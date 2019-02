Comunicação e Práticas Inclusivas foram pautas da Jornada Pedagógica 2019

A Jornada Pedagógica 2019 chegou ao terceiro dia com debates sobre aspectos da Comunicação, Práticas Inclusivas e Gestão Educacional. O evento é realizado pela Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

A primeira palestra, intitulada “Diálogo sem violência nas salas de aula”, ministrada pela professora Justina Soares do Nascimento, abordou a Comunicação Não-Violenta, que se caracteriza pelo processo de inspirar conexões e ações compassivas e o diálogo criativo. Já na palestra “Educação e Práticas Inclusivas em Salas de Aula”, ministrada pela professora Maria de Lourdes Cardoso da Silva, foram apresentadas palavras-chave como compromisso, oportunidades, colaboração e cooperação, além da relação professor-aluno e aluno-aluno, que demanda sensibilidade e conhecimento pedagógico na visão dessa educadora.

Nas oficinas psicopedagógicas, as educadoras Francisca Jaclenes Queirós Medeiros e Valdirene Costa Souza Lima explanaram as abordagens do Atendimento Educacional Especializado para o público de cuidadoras e professoras do município, com foco na lei 12760/2004, que garante o direito ao cuidador ou acompanhante especializado para complementar ou suplementar, através do conhecimento pedagógico e apoio multiprofissional, a aprendizagem e o desenvolvimento da criança e/ou adolescente especial.

Gestores educacionais, coordenadores e diretores escolares participaram da palestra ministrada pelo professor Raimundo Nonato Alves da Silva, diretor geral do IFPI Pedro II, que tratou sobre a Gestão Escolar e a Gestão da Docência numa perspectiva inovadora, fundada no lema “Eu sou Joia – Desafia-te a ti mesmo!”, que traz a concepção em dimensões do ser humano: espiritualidade, saúde do corpo, trabalho, lazer, estudo, família, cuidar, dentre outras. De acordo com o palestrante, essas dimensões representam as diversas facetas que compõem a vida do educador na gestão, propondo uma experiência integral e sistêmica da vida.

















Fotos: João Paulo

Fonte: SEMCOM

Eudes Martins