Competições de corrida e ciclismo durante o 15º Festival de Inverno

O VI Desafio Serra dos Matões, no sábado (2), e o II Desafio das Opalas, no domingo (3), irá reunir atletas de várias regiões nas paisagens serranas da cidade de Pedro II. Os eventos fazem parte da programação da 15ª edição do Festival de Inverno. Com 21 quilômetros de percurso, o Desafio Serra dos Matões terá largada (14h15) e chegada (16h-19h15) no Mirante do Gritador. Este ano, o desafio bateu o recorde de inscritos, com 200 atletas.

“É um evento totalmente diferenciado em nível de Brasil, pois conseguimos reunir música, esporte e ecoturismo. Teremos apresentações musicais em vários pontos da trilha do desafio e, além dos competidores, essa parte cultural também vai beneficiar os moradores da zona rural de Pedro II, levando a programação do Festival também aos locais mais afastados do Centro da cidade”, comenta Luciano Uchôa, da organização do desafio.

Já o II Desafio das Opalas também valerá como o Campeonato Piauiense de Mountain Bike Maratona, prova única que definirá os campeões piauienses nas várias categorias oficiais. A competição, com 89 quilômetros de extensão, será válida como a 4ª etapa do Piauiense de MTB, também evento oficial da Federação de Ciclismo do Piauí – FCP, e ainda pontos da principal classe do ranking nacional – XCM1. A largada, às 8h; a chegada, às 12h; e a cerimônia de premiação, às 15h, serão realizadas no Mirante do Gritador.





















Fonte: SEMCOM

Eudes Martins