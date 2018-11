Começa em dezembro a Copinha Pedro II de Futebol Sub 21

A organização da Copa Pedro II de Futebol Sub 21 divulgou a composição dos grupos formados pelos times que disputarão a III edição da Copinha. Nesta edição a competição presta homenagens em vida ao senhor Joaquim Júnior, um grande desportista pedrossegundense e ao saudoso Serjão (In memoriam), que atuou por vários anos no time do Caixa D’água.

A competição terá início no mês de dezembro e terá a participação de 18 times. Confira como ficaram os grupos.

Grupo A - (Cristo Rei, Vasco do São Francisco e Corinthians 10);

Grupo B – (Barcelona do Felipe, Nova Aliança e Audax);

Grupo C – (Santa Fé, Rodoviária e Ingazeira);

Grupo D – (Ponte Nova, Leões e Cantinho de Cima);

Grupo E – (Missão, Barro dos Lopes e Campestre FC);

Grupo F – (Caixa D’água, Terra Dura e Areia Barça).

A Copinha Pedro II de Futebol Sub 21 é uma idealização e realização do vereador e desportista, Samuel Silva.

















Eudes Martins