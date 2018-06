Clássico do Ruralzão termina empatado e Placas se complica na competição

Os times das Placas e Terra Dura empataram em 1 a 1, no clássico do Ruralzão 2018 de Pedro II, em jogo realizado na tarde deste domingo (10) no campo da localidade Cipó, jogo que teve como mandante o time das Placas, um resultado que complicou a situação das Placas no campeonato, já que o grupo D é composto pelas seguintes equipes: Placas, Olho D’água dos Paulinos, Terra Dura, Pedra Grande e Palmeira dos Soares. Com a desistência do time do Olho D’água dos Paulinos do Ruralzão, a situação atual dos demais times é a seguinte: Palmeira dos Soares – 09 pontos; Terra Dura – 07 pontos; Placas – 04 pontos e Pedra Grande – 03 pontos. Os próximos confrontos desse grupo acontecem entre, Terra Dura e Palmeira dos Soares, Pedra Grande e Placas.

Vamos ao jogo, o atacante Pedrinho abriu o placar para o time visitante ainda na primeira etapa, a partir desse momento, o time das Placas buscava o empate e o jogo ficou lá e cá e se tornava um grande espetáculo. A Terra Dura recuou um pouco e dava espaço para as Placas, por algumas vezes o goleiro Catum teve que se virar para fazer grandes defesas e ainda contou com as péssimas finalizações dos atacantes das Placas, o primeiro tempo foi da Terra Dura com 1 a 0 no placar.

O intervalo foi de muito diálogo entre atletas e comissões técnicas, por parte da Terra Dura, tratava-se da possibilidade e importância de se ampliar o placar e nas Placas o desafio era de estimular os atletas a buscar o empate e tentar conseguir a vitória.

Aos 02 minutos da segunda etapa, o meia atacante Marquinhos, conseguiu botar a bola nas redes e empatar a partida, Placas 1 X 1 Terra Dura, durante a comemoração o atleta pedia raça e determinação de seus companheiros. Ambas as equipes desperdiçaram várias oportunidades de sair do confronto com a vitória, onde os atacantes não souberam aproveitar tais chances.

O empate em 1 a 1 permaneceu até o apito final do árbitro. O Campeonato Rural, Ruralzão 2018, é uma realização da Prefeitura de Pedro II através da Secretaria de Desporto por intermédio de uma emenda parlamentar do deputado estadual, Wilson Brandão.

















Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins