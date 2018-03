Cinco anos depois Cachoeira do “Salto Liso” recebe um bom volume de água

A Cachoeira do “Salto Liso” localizada no município de Pedro II é uma das cachoeiras que proporciona uma das mais lindas quedas d’água da região pedrossegundense. Devido às poucas chuvas, o local passou nos últimos 05 anos por um período de seca, mas neste ano de 2018 a realidade já é outra, de forma gradativa vem tomando um novo rumo e o que se percebe é que o volume de água está se recuperando no local.

Neste mês de fevereiro, a região onde fica localizada a cachoeira, tem recebido chuvas intensas, dando sinais de que o local voltará em breve a receber visitas de vários turistas que passam por Pedro II para apreciarem as belezas naturais que somente se encontra por aqui. Conforme as chuvas, a sensação é de que o local voltará a ser novamente uma das atrações do município durante o período do Festival de Inverno. Nos últimos anos, o local estava impróprio para o passeio turístico, devido à falta d’água na cachoeira.

As chuvas têm dado novas vidas aquela região, tornando um lugar único, com um clima diferenciado e agradável e um verde espetacular, uma enorme riqueza que a região tem em particular, a fauna e flora, pássaros, plantas e flores que harmonizam o ambiente.

Se as chuvas continuarem com a mesma intensidade nos próximos meses, a cachoeira chegará ao seu volume máximo de água, embelezando ainda mais o lugar que já é por si só um espetáculo.

Uma recomendação para as pessoas que frequentam esses locais nessa região, é que elas precisam estar atentas para não agredirem o meio ambiente, não deixando lixo nos locais por onde passam, ou seja, cuidar do meio ambiente é um dever de todos.

















Fotos: Neto Santos

Eudes Martins