Cerca de 10 mil pessoas prestigiaram a 1ª noite do FIP2

De acordo com a Polícia Militar, cerca de 10 mil pessoas estiveram presentes na noite de abertura do Festival de Inverno de Pedro II (FIP2), nessa quinta-feira (31), para prestigiarem os shows no Palco Opala na Praça da Bonelle. O público recorde, segundo dados da Polícia Militar, lotou a Praça Manoel Nogueira Lima (Bonelle), onde fica o palco Opala. O jazz de Indiana Nomma e Osmar Milito abriu as apresentações da noite.

O cantor cearense Raimundo Fagner, emocionou os fãs, que se embalaram nos grandes sucessos, como Canteiros, Borbulhas de Amor, Espumas ao Vento, entre outros. Segundo levantamento do Cel. Sá Junior, da Polícia Militar, havia cerca de 10 mil pessoas na plateia, na praça e nas ruas do entorno durante a apresentação do artista.

Em seguida, o Teatro Mágico levou encanto e inovação para o palco Opala, onde arte circense fez um casamento perfeito com a poesia e a música. O músico e vocalista Fernando Anitelli e sua trupe surpreenderam o público a cada apresentação.

Um forte esquema de segurança foi montado, através do Centro Integrado de Segurança, onde estão centralizadas as ações da Polícia Militar, Cavalaria, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, policiamento ostensivo a pé e por motocicleta, além da equipe de Operações Especiais com a finalidade de oferecer segurança ao público.





























Fonte: SEMCOM

Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins