Centro Odontológico distribui mais de 800 próteses dentárias em Pedro II

Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura de Pedro II distribuiu, em pouco menos de um ano, mais de 800 próteses dentárias. Localizado no bairro Santa Fé, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), que é credenciado como Laboratório Regional de Prótese Dentária, atende cidadãos das zonas urbana e rural do município.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Tatiana Galvão, o serviço "é mais uma ação da gestão do prefeito Alvimar Martins no sentido de melhorar o sorriso e elevar a autoestima da população de Pedro II. É um trabalho de relevante importância para as pessoas que precisam e buscam uma saúde bucal de melhor qualidade".

A produção das próteses dentárias é acompanhada de acordo com as informações prestadas pelo município através do Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS).

O Centro de Especialidades Odontológicas faz parte das ações do Programa Brasil Sorridente e Plano Nacional de Saúde Bucal, do Ministério da Saúde.

















Foto: Eudes Martins

Fonte: SEMCOM

Eudes Martins