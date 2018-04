Central é penta campeão do Torneio Antonio Costa

Aconteceu na manhã de domingo (15/04), a final do tradicional torneio de futebol da localidade Terra Dura, o Torneio Antonio Costa. O confronto aconteceu entre os times da Terra Dura e Central. Esta foi à oitava edição da competição realizada pela família Costa que homenageia o saudoso Antonio Costa. O time da Terra Dura lutava pelo BI Campeonato, já que o time foi o campeão da sétima edição, mas a equipe tinha pela frente o time que mais têm títulos dessa competição, o Central. No tempo normal, o placar terminou empatado em 2 a 2 e o grande campeão só foi conhecido após as cobranças de pênaltis.

Foi uma partida bem estudada pelas duas equipes, a princípio nenhuma delas queria arriscar e buscavam as melhores formas de se chegar ao setor defensivo do adversário. O placar de 2 a 2 no tempo normal mostrou que a equipe da Terra Dura tinha um elenco bem forte e chegaram ao término da competição de forma invicta, da mesma forma o time do Central, foi campeão sem saber o que foi perder nesta edição.

Aos 07 minutos do primeiro tempo, o time da Terra Dura perdia o seu atleta Rogério, considerado o cérebro do time, após uma torção no joelho, o mesmo saiu de campo sentindo muitas dores e carregado nos braços pelos seus companheiros, momento de muita preocupação para o elenco e para a família do atleta.

Aos 33 minutos de jogo, o atleta Rafael, que substitui o jogador Rogério, abriu o placar para a Terra Dura e 07 minutos após, o time do Central empatou por intermédio do bom jogador, Luquinha, colocando 1 a 1 no placar, resultado que permaneceu até o final do primeiro tempo.

Na volta para a segunda etapa, os dois times tinham como objetivo, a vitória e partiram pra cima, aos 09 minutos da etapa complementar, saiu o segundo gol do time do Central, após uma bela jogada do atleta Luquinha o mesmo bateu forte e voltou a balançar as redes e marcar o seu segundo gol na partida, nesse momento o Central virava no placar e fazia 2 a 1.





Os atletas da Terra Dura não se intimidaram e partiram pra cima em busca do empate e através do atleta Robertinho a Terra Dura igualava o placar em 2 a 2. Esse resultado permaneceu assim até o apito final da arbitragem e a decisão foi para as cobranças de penalidades.

Os atletas do Central foram mais eficientes e marcaram 4 vezes, enquanto a Terra Dura marcou apenas 3 vezes, resultado final, Central 4 X 3 Terra Dura, placar esse que deu o título de campeão da oitava edição do Campeonato Antonio Costa para o time do Central, vale destacar que este já é o quinto título do Central nesta competição.





















Eudes Martins