Caravana da Campanha do 18 de Maio visita comunidade do bairro Santo Antonio

A Prefeitura de Pedro II, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) e Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), iniciou, nesta sexta-feira (11), as atividades da “Caravana da Campanha do 18 de Maio”, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes. A primeira ação da campanha aconteceu no bairro Santo Antonio (Capelinha) e contou com orientações em assistência social, assessoria jurídica e serviços de saúde, como aferição de pressão arterial e teste de glicemia, feito pela equipe do Posto de Estratégia de Saúde da Família Irene Matias.

“Tivemos os estandes dos serviços dos CRAS e do CREAS, levando informações sobre o que cada um realiza dentro do município, quais as atividades, qual o público que os serviços contemplam. O Serviço de Convivência também estava presente, na pessoa da Lenir Chaves, as coordenadoras dos CRAS, Brenna Lima e Rosário Marques, também nossa equipe do CREAS, nosso advogado Raimundo Luís, a coordenadora do AEPETI Yldegardes Sousa, o coordenador de Combate às Drogas, Cleiton Melo. Estávamos, todos juntos, repassando as informações”, afirma a coordenadora do CREAS e co-organizadora das Caravanas e da Campanha do 18 de maio em Pedro II, Maria Amélia Santos.

A coordenadora do Creas também ressalta a importância de executar um serviço descentralizado. “O importante é sair um pouco das secretarias, mostrar o serviço nos bairros, principalmente a Assistência Social. Ela tem que conhecer as comunidades que compõem o município, quais as suas maiores necessidades, como é aquele público, estar inserida no meio do povo”, diz Amélia Santos.

Durante a ação, houve um momento especial para as crianças das Escolas Santa Ângela, Anexo Santa Ângela e Tomaz do Café, onde as equipes apresentaram o tema de forma sutil e explicando como funciona cada serviço da Assistência Social. Os profissionais também serviram um lanche para os alunos.

A atividade também contou com a presença da guarda municipal, garantindo a segurança do evento. A próxima ação da Caravana da Campanha do 18 de Maio vai acontecer no bairro Cristo Rei, na próxima terça-feira (15), oportunidade em todos os serviços da atividade de hoje também serão oferecidos.

















Fonte: SEMCOM

Fotos: João Paulo

Eudes Martins