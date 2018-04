Campanha de vacinação contra a gripe começa dia 23 em Pedro II

A 20º edição da Campanha Nacional de Imunização contra a gripe começa na próxima segunda-feira (23) em Pedro II e segue até o dia 1º de junho. A estimativa é imunizar 95% do público-alvo. A vacina que protege contra os vírus influenza B, A H1N1 e A H3N2 poderá ser encontrada em todos os Postos de Saúde do município e no Centro de Saúde Hortência Campelo. O Dia “D” da campanha acontece no dia 12 de maio.

De acordo com a coordenadora de Imunização, Saara Markia, a vacina estará disponível para os grupos prioritários. “Fazem parte do grupo prioritário, crianças de seis meses a cinco anos incompletos, grávidas em qualquer idade gestacional, mulheres até 45 dias pós-parto e pessoas com 60 anos ou mais”, pontua.

Também são prioridade, os profissionais de saúde, os professores das escolas públicas e privadas, portadores de doenças crônicas não-transmissíveis e outras condições especiais, a população privada de liberdade, os funcionários do sistema prisional, diabéticos, entre outros. Os Postos de Saúde funcionarão das 08h às 17h.

Os principais sintomas da gripe são: febre alta, nariz entupido, cansaço e dor no corpo. Se não tratada, a gripe pode trazer complicações como pneumonia. É recomendável lavar as mãos com frequência, principalmente antes de comer, usar lenço descartável para a higiene nasal, cobrir o nariz e a boca quando espirrar ou tossir.

























Fonte: SEMCOM

Eudes Martins