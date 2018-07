Barro dos Lopes vence e termina a primeira fase em primeiro no seu grupo

Jogando em casa pelo Ruralzão 2018 o time do Barro dos Lopes venceu a equipe do Cancão por 1 a 0, na tarde deste sábado (30), no campo Faveirão, com um gol relâmpago com menos de 1 minuto de jogo, o atacante Maykon Marques marcou para o Barro dos Lopes após uma falta de atenção do setor defensivo do Cancão. Com esta vitória, os comandados pelo treinador e atleta Topeca terminam a primeira fase da competição em primeiro lugar no seu grupo e vão jogar as oitavas de final em casa.

Após o gol marcado os dois times resolveram se estudar mais, tentar aproveitar as falhas cometidas e partir em busca do resultado positivo em campo. Com vantagem no placar, o time do Barro dos Lopes passou a administrar a partida desde o segundo minuto de jogo, já o Cancão buscava superioridade em todas as jogadas de ataque, na maioria delas o setor defensivo do Barro dos Lopes conseguia desarmar as tentativas do seu adversário.

O primeiro tempo terminou com o placar marcando 1 a 0 para o Barro dos Lopes. Os goleiros foram pouco exigidos na primeira etapa, onde os atacantes tiveram pouquíssimas oportunidades de chutar a bola a gol. O intervalo foi de muita conversa entre as comissões técnicas e jogadores, mas parece que não surtiu muito efeito.

Na volta para o segundo tempo, os dois times concentravam as jogadas mais pelo meio de campo, o setor ofensivo dos dois times até que tentaram produzir, mas sem êxito, alguns chutes a gol aconteceram para as duas equipes, que não ofereceram perigo aos goleiros, apenas em uma cobrança de falta do atleta Chaguinha, o time do Barro dos Lopes, por pouco não marcou o segundo gol da partida, a bola bateu na trave.



O cronômetro marcava 48 minutos do segundo tempo quando o árbitro apitou pela última vez naquele confronto e terminava a partida, Barro dos Lopes 1 X 0 Cancão. O campeonato Rural é uma realização da Prefeitura de Pedro II através da Secretaria de Desporto.





















Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins