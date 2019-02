Barcelona do Felipe vence o time do Missão e vai à final da Copinha Sub 21

O Barcelona do Felipe chega a final da 3ª edição da Copa Pedro II de Futebol Sub 21. Na tarde deste sábado (02/02), os times do Barcelona e Missão se enfrentaram em jogo válido por uma das vagas na final da Copinha Sub 21 de Pedro II. O confronto aconteceu na Arena Bandeirão na Serra dos Matões e o time da localidade Felipe venceu por 1 a 0 e chegou a final da competição.

O Barcelona aguarda o vencedor do confronto do segundo jogo da fase Semifinal que acontece neste domingo (03/02) na Arena Tucuns dos Pedro, entre Santa Fé e Barro dos Lopes e assim, jogarem a grande final da competição que acontecerá dia 10 de fevereiro na Arena Antonio Costa, na comunidade Terra Dura.

Os times fizeram um início de partida bem movimentado, as duas equipes buscando o gol a cada lance de ataque, mas o Barcelona mostrou superioridade logo nos minutos iniciais e por mais vezes buscou o gol. O Missão também apostava no contra ataque e na habilidade de seus atletas e por muito pouco não abriu o placar, obrigando o goleiro do Barcelona a fazer uma bela e difícil defesa. As principais oportunidades de gols na primeira etapa foram do time do Barcelona do Felipe, mas nos primeiros 45 e minutos a bola não balançou as redes e os times foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

No segundo tempo, o time do Missão voltou mais aguerrido em busca do gol, mas não acertou as finalizações, já o Barcelona através do atacante Felipe Barroso tentava criar as oportunidades reais de gol do seu time. Aos 44 minutos da segunda etapa, o jogador Matheus do Barcelona conseguiu colocar a bola para o fundo da rede e marcar o único gol da partida, dando a vitória para o seu time e chegando a final da 3ª edição da Copa Pedro II de Futebol Sub 21, que nesta edição homenageia o saudoso Serjão em memória e em vida o desportista, senhor, Joaquim Júnior.

A Copa Pedro II de Futebol Sub 21 é uma idealização e realização do vereador Samuel Silva.

















