Banda Retrô recebe homenagem na Câmara de Vereadores de Pedro II

Após uma belíssima apresentação durante a XV edição do Festival de Inverno de Pedro II, a Banda Retrô ainda colhe bons frutos. A banda pedrossegundense, Retrô Classic Rock, foi homenageada na noite de sexta-feira (15), com Moção de Congratulação, honraria entregue a cidadãos ou autoridades que se destacam em determinados setores.





Os integrantes da Retrô receberam a honraria das mãos do Vereador Samuel Silva, proponente da mesma. O parlamentar aproveitou o momento para parabenizar e destacar em sua fala o talento desses jovens. O evento ocorreu na Câmara de Vereadores do município.





A apresentação da Banda Retrô Classic Rock, ocorreu na noite de sábado dia 02 de junho no Palco Opala, na Praça Bonelle, durante a 15ª edição do Festival de Inverno de Pedro II, quando a banda recebeu o desafio de abrir o show de uma das maiores referências de pop rock do Brasil, a banda mineira Skank.

A Banda Retrô Classic Rock, como o próprio nome já indica toca saudades pop rock dos anos 80's e 90's.

















Fotos: Neto Santos e Edinardo Pinto

Eudes Martins