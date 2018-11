Bairro Caixa D’água em Pedro II celebra sua padroeira Santa Luzia

Teve inicio neste dia 10 de novembro no Bairro Caixa D’água em Pedro II com hasteamento da bandeira, o festejo de Santa Luzia, neste ano a festa em homenagem a padroeira do bairro traz como Tema: “Sejamos Sal da Terra e Luz do Mundo”.

Logo as 05h da manhã houve uma alvorada. No final da tarde e início da noite, às 17h, iniciou-se a procissão luminosa que teve saída da Rua Desembargador Hamilton Mourão, seguindo por algumas ruas do bairro com chegada a igreja de Santa Luzia, localizada na Travessa João Mendes e as 19h aconteceu a celebração.

Durante todas as noites, padres e outros pregadores convidados pela organização do novenário, levarão as pessoas que irão participar da celebração, a mensagem do evangelho de Jesus Cristo.

Neste domingo (11/11) dentro da programação religiosa do festejo, acontece as 18h, a reza do terço e as 19h celebração. Toda a comunidade pedrossegundense é convidada a participar deste momento de evangelização. O festejo de Santa Luzia segue até o dia 20 de novembro.





















Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins