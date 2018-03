Arte em Toda Parte com artistas de Pedro II e região

Realizada em Pedro II a segunda edição do Arte em Toda Parte, o evento reuniu diversos profissionais artistas pedrossegundenses, músicos, escritores, escultores, desenhistas, entre outros. Destaque para o Armando Sousa com seu trabalho em arte em pneus, Humberto Matheus (Desenhista), Van Damme (Escultor), Mestre Araújo e esposa (Arte santeira e escultura em madeira) e Amparo Pinheiro (Artista plástico).

O evento aconteceu no Palco onde são realizados os principais eventos em Pedro II, na Praça Manoel Nogueira Lima (Praça da Bonelle), quem lá esteve, presenciou lindas apresentações de grandes artistas pedrossegundenses. Uma mesa de honra foi formada por convidados especiais, membros do Coletivo P2, educadores, secretária municipal de Cultura, Sandra Brandão, entre outros.

Diversas atrações musicais se apresentaram no evento, entre uma apresentação e outra o público também foi agraciado com declamações de prosa e poesias e presenteado com a queda de uma garoa, deixando a noite de cruviana tipicamente pedrossegundense.

A segunda edição do Arte em Toda Parte na Suíça Piauiense foi bastante prestigiada e recheada de atrações, passaram pelo palco do evento os artistas do Entre Tons (Com um belo repertório), Antonia Rosa Castro (Poesia), Juízo de Doido, Banda Oooh!pala, o talentoso Leone Rodrigues (Voz e violão), Pedro Barros (Poesia), Banda Yvis, como sempre mostrando muito talento, ainda se apresentaram o grupo de Rap P2P, Aldenira Martins, Romualdo, Jucie e Nádia Lelly (Versos, Prosas e Poesia), Grupo de dança Let’s Dance sob o comando do professor Joel, Tony e Roni (Voz e violão), entre outras belíssimas apresentações.

O Arte em Toda Parte, é evento, é projeto e é de fato uma expressão viva de arte que proporciona aos artistas de Pedro II e região de mostrar o seu verdadeiro talento, é um projeto idealizado por Ray Neto, que conta com o apoio de amigos, de empresários, do Coletivo P2, APLA, dos meios de comunicações rádios e portais, blogs, secretarias municipais de Turismo e de Cultura, mas que precisa de um reconhecimento e de uma valorização bem mais expressiva por parte do município e de todos os pedrossegundenses.





























Eudes Martins