Após título estadual Câmara homenageia atletas e dirigentes do 11 de Agosto

Na tarde de segunda-feira (12/11) o time 11 de Agosto foi homenageado em Sessão Solene na Câmara Municipal de Vereadores de Pedro II. Atendendo proposta do vereador Samuel Silva e aprovada por todos os demais vereadores (a) daquela Casa de leis, a Moção de Congratulação foi entregue aos atletas, comissão técnica, presidente e membros da equipe técnica. A homenagem se deu pela conquista do título do Campeonato Piauiense de Futebol Sub 21 realizado pela Federação de Futebol do Piauí (FFP).





A solenidade, realizada na Câmara Municipal de Pedro II, foi aberta pelo presidente da Câmara, vereador Marcelo Coleta, na presença do professor Roniere Ferreira e do vereador Samuel Silva que compuseram a mesa de honra durante a homenagem. Além dos atletas que formam o time 11 de Agosto, a sessão também foi acompanhada pelos vereadores Carlinhos, Robério Leite, Lurdinha Alves, Reginaldo Gomes, Everton Filho, Zé Café, secretário municipal de Comunicação, Diego Martins, imprensa e populares.

O propositor da homenagem, vereador Samuel Silva, falou da satisfação em homenagear os campeões piauienses. “Homenagear os nossos campeões piauienses é uma satisfação. Acompanhamos de perto a luta por este título, os resultados e todos os fatores determinantes. Foi um trabalho sério desta equipe técnica que culminou nesse título e hoje observando a garotada jogando bola por aí, já se ouve dizer, ah eu sou o Alvín, já eu sou o Douglas, isso é importante e nos motiva ainda mais, então parabéns 11 de Agosto, parabéns Pedro II e dizer que outras conquistas virão”, disse confiante o vereador.

O professor Roniere Ferreira fez alguns agradecimentos. “Quero agradecer aos vereadores pela homenagem em especial ao vereador Samuel Silva pela feliz proposição, todos nós do 11 de Agosto estamos felizes, pois foi um trabalho sério, de sacrifícios, com vontade de acertar e chegamos ao nosso objetivo que era ser Campeão do Piauiense Sub 21. Nos sentimos honrados porque foi difícil chegar até aqui, temos que agradecer a Deus em primeiro lugar toda honra e toda glória a Ele, aos colaboradores, patrocinadores, Prefeitura Municipal e a todos que nos ajudaram nesta caminhada, o nosso muito obrigado”, disse Roniere Ferreira.

Todos os demais vereadores (a) presentes na sessão parabenizaram orgulhosamente os campeões piauienses pelo título conquistado.

























Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins