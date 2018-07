Após empate Goiabeira passa para a fase de oitavas de final do Ruralzão

Goiabeira e Pequis empataram em 2 a 2 na tarde deste domingo (01), na Arena Chã do Lambedor, no jogo, em que um dos times passava para a próxima fase do Campeonato Rural de Pedro II. O resultado bastou para classificar o time da Goiabeira, que em comparação com o seu adversário, tinha apenas 01 gol negativo, já os Pequis tinha dois gols negativos na competição. Agora, o time da Goiabeira aguarda a divulgação do seu próximo adversário nas oitavas de final do Ruralzão.

O primeiro tempo foi de chances desperdiçadas por ambas às equipes, os atletas não capricharam na pontaria nos primeiros 45 minutos e deixaram as emoções para a segunda etapa, mas para a torcida que não acreditava mais que sairiam gols, o placar permaneceria empatado e sem gols.

Os times fizeram algumas alterações no decorrer do segundo tempo e as oportunidades claras de gols começaram a aparecer. Quem primeiro balançou a rede foi o time da Goiabeira, que jogava pelo empate, aproveitou a oportunidade e saiu na frente, ampliando as suas chances de classificação, colocando 1 a 0 no placar.

O time dos Pequis partiu pra cima e conseguiu empatar a partida em 1 a 1 e minutos depois virou para 2 a 1, placar que colocava a equipe dos Pequis nas oitavas de final da competição, no momento em que os atletas dos Pequis ainda comemoravam o gol da virada, de forma rápida o time da Goiabeira iniciou uma jogada e do meio do campo, o jogador Toinho conseguiu marcar um golaço por cobertura e empatava o jogo, colocando novamente a Goiabeira na próxima fase do Campeonato Rural de Pedro II.

O placar permaneceu empatado em 2 a 2 até o apito final do jogo, com este ponto conquistado, o time da Goiabeira chega aos 05 pontos e passa para as oitavas de final do Ruralzão 2018. Com o mesmo número de pontos e com um saldo negativo de 02 gols, os Pequis dá adeus a competição.

O Ruralzão de Pedro II é uma realização da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desporto.





















Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins