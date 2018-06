Aplicadores da Prova Pedro II passaram por treinamento

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Pedro II realizou na manhã desta segunda-feira (11) um treinamento para os técnicos que irão trabalhar na aplicação da Prova Pedro II no município. Durante o treinamento, foi ressaltada a importância de uma aplicação eficiente da avaliação, assim como o passo a passo no decorrer da prova.

O treinamento para os aplicadores aconteceu no pátio da Unidade Escolar Tertuliano Brandão Filho, o momento também serviu para que todas as dúvidas fossem esclarecidas. A Prova Pedro II será aplicada em 22 escolas da rede municipal, sendo em 10 escolas da zona rural e em 12 escolas da zona urbana para os alunos de 3º ao 9º do Ensino Fundamental.

A secretária de Educação do município, Kelcylene Oliveira, destaca que a Prova Pedro II tem entre os objetivos, saber como está o ensino nas escolas da rede municipal. “Seguindo o exemplo da Prova Brasil, a Secretaria Municipal de Educação de Pedro II resolveu implantar no município, a Prova Pedro II, que é um sistema de avaliação que mostrará como está o ensino no que se refere a qualidade nas escolas da rede municipal, a partir dessa prova iremos tirar indicadores para nortear o nosso trabalho”, afirma a secretária.

As escolas da zona urbana que serão submetidas à Prova Pedro II serão as seguintes: Escola Manoel Nogueira Lima e o Anexo Manoel Nogueira Lima, Escola Monsenhor Lotário Weber e o Anexo Monsenhor Lotário Weber, Escola João Benício, Escola Santa Ângela, Escola José Teixeira Santos e seus anexos que funcionam na Escola Milton Brandão e na Escola Maria Mendes Mourão, Escola Cipriano Leite, Escola Gonçalo Medeiros e a Escola Inês Passos Galvão.

Na zona rural participarão da Prova Pedro II as seguintes escolas: Expedito Pinheiro dos Santos na Goiabeira, Escola Tucuns da Alzira, Escola Tucuns dos Donatos, Escola Municipal Lagoa do Sucuruju, Escola Alfredo Monteiro Alves na Palmeira dos Soares, Escola Canto da Várzea, Escola Joaquim Rufo na localidade Cantinho, Escola da comunidade Tapera e a Escola Professor Manoel Cunha, na comunidade Serra dos Matões.





















Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins