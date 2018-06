Alcione fecha a programação da XV edição do FIP2

As últimas apresentações no palco Opala na noite que fechou o Festival de Inverno de Pedro II ficaram por conta das atrações, Sambatom e da cantora Alcione. Diferentemente das outras edições, foi um domingo de praça lotada, onde um grande público compareceu para acompanhar os shows. Sambatom trouxe para o festival um repertório que incluiu samba de raiz e músicas da atualidade, todas adaptadas para a batida do samba.

Alcione é dona de uma voz inconfundível, a mesma tem uma personalidade marcante e um swing inigualável, ela é uma das artistas brasileiras mais prestigiadas internacionalmente. A cantora, ao longo de sua carreira através de seu carisma, já conquistou uma legião de fãs ao longo de sua trajetória de mais de 45 anos.

Paralelamente com o show, a artista atendia ao público, tanto nos pedidos musicais, quanto nos pedidos de autógrafos. O público de fato aplaudiu e conheceu esse outro lado da Marrom, ela que é uma grande personalidade maranhense.

Durante a sua apresentação, Alcione, mostrou mais uma de suas preocupações: o beneficente,a preocupação com o bem-estar social,diretamente com campanhas, eventos e ações solidárias.

A artista fechou a última noite do festival de Inverno de Pedro II e cantou de “Mulher Ideal” a canções como “Meu vício é você”, “A loba”, “Ou ela ou eu” “Meu Ébano”. A cada música percebia-se o alvoroço da plateia com gritos e aplausos para esta que é amada pelos brasileiros de todas as faixas etárias, classes sociais e intelectuais.

Alcione também marca a sua história em Pedro II e continua eternizando o seu nome em muitas páginas da nossa melhor música popular. A artista fecha com chave de Opala a décima quinta edição do Festival de Inverno de Pedro II e disse, “quero voltar aqui outras vezes, obrigado Pedro II”.

















Fotos: Eudes Martins





Eudes Martins